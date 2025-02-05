В Госдуме назвали срок выплат доиндексированных пенсий

Депутат Стенякина: Все пенсионеры получат доиндексированную пенсию до 25 февраля

Все российские пенсионеры до 25 февраля получат доиндексированную на 9,5 процента пенсию. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Депутат уточнила, что если пенсию перечисляют на банковскую карту, то выплаты начались с 1 февраля. Позже начисления коснутся тех, кто получает пенсию на дом.

Страховые пенсии россиян выросли с 1 февраля 2025 года. При этом в январе пенсию уже повышали с учетом прогнозного уровня инфляции за 2024 год, индексация составила 7,3 процента. Однако в середине января инфляция оказалась выше ожидаемого и составила 9,5 процента. В связи с этим выплаты были доиндексированы.