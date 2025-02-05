В Госдуме назвали срок выплат доиндексированных пенсий

Все российские пенсионеры до 25 февраля получат доиндексированную на 9,5 процента пенсию. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
Депутат уточнила, что если пенсию перечисляют на банковскую карту, то выплаты начались с 1 февраля. Позже начисления коснутся тех, кто получает пенсию на дом.
Страховые пенсии россиян выросли с 1 февраля 2025 года. При этом в январе пенсию уже повышали с учетом прогнозного уровня инфляции за 2024 год, индексация составила 7,3 процента. Однако в середине января инфляция оказалась выше ожидаемого и составила 9,5 процента. В связи с этим выплаты были доиндексированы.