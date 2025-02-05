В МИД Украины природные ресурсы страны назвали стратегическим интересом для Киева и США

Глава МИД Украины Сибига назвал природные ресурсы страны общим интересом с США

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал природные ресурсы страны общим стратегическим интересом Киева и Вашингтона. Его слова приводит телеканал «Мы — Украина»..

По его словам, природные ресурсы являются таковыми по причине того, что США сможет «инвестировать, совместно их разрабатывать». Сибига назвал такой шаг «элементом гарантий присутствия на Украине крупного бизнеса».

Глава МИД Украины добавил, что этим отношения Украины и США не ограничиваются. В пример он привел возможность закупать у Вашингтона LNG-газ и участие американского бизнеса в восстановлении Украины.

Ранее в Киеве официально предложили США долю полезных ископаемых. Издание Politico приводит письмо министра энергетики Украины Германа Галущенко, который написал о готовности Украины «работать с администрацией Трампа над формированием стратегической коммерческой доли США в энергетическом секторе Украины».