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09:31, 5 февраля 2025Экономика

В России снизился средний размер лимитов по кредиткам

НБКИ: Средний размер лимитов по кредиткам в России снизился на 2,1 % в декабре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

По итогам декабря 2024 года средний размер лимитов по кредитным картам в России опустился ниже отметки в 100 тысяч рублей и составил 98,8 тысячи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В ноябре показатель находился на уровне 100,9 тысячи рублей. Таким образом, за последний месяц 2024 года средний размер лимитов по кредиткам сократился на 2,1 процента, или на 2,1 тысячи рублей. Однако с января показатель, напротив, увеличился на 15,6 процента (на 13,4 тысячи) — с 85,4 тысячи рублей, резюмировали в НБКИ.

Наибольший средний размер лимитов по кредиткам в декабре был зафиксирован в крупнейших российских регионах. Так, в Москве показатель составил 130,4 тысячи рублей, в Московской области — 115,8 тысячи, в Санкт-Петербурге — 110,5 тысячи. В топ-5 лидеров также вошли Приморский край (107,9 тысячи) и Ханты-Мансийский автономный округ (106,6 тысячи), заключили в организации.

Ранее РБК со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ) сообщило о рекордном росте начисленных процентов по кредитам. По состоянию на 1 декабря 2024 года сумма достигла 607,8 миллиарда рублей. При этом с января объем задолженности россиян по займам увеличился на 22,2 процента. Темпы накопления долгов за отчетный период выросли более чем втрое.

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