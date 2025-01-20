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09:58, 20 января 2025Экономика

Начисленные россиянам проценты по кредитам рекордно выросли

РБК: Начисленные россиянам проценты по кредитам выросли до 607,8 млрд рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По состоянию на 1 декабря 2024 года сумма процентов, начисленных россиянам по взятым кредитам, но еще не выплаченных ими (выплата должна состояться в ближайший месяц для недопущения просрочки), достигла 607,8 миллиарда рублей. В целом прошлом году показатель рос рекордными за четыре года темпами. Об этом со ссылкой на статистику Банка России сообщает РБК.

С января прошлого года объем задолженности вырос на 22,2 процента, а за 2023 год рост составлял 8,5 процента (за 11 месяцев 2023-го — 6,4 процента). Темпы накопления долгов увеличились более чем в три раза.

Представитель Банка России в комментарии РБК подчеркнул, что показатель нельзя интерпретировать как просроченную задолженность. Дело в том, что в кредитных договорах прописываются разные даты погашения долга по графику, но кредитные организации обязаны отражать на балансе начисленные проценты до момента их уплаты.

По его словам, спрос на кредиты и ставки по ним существенно выросли, поэтому в такой динамике нет ничего удивительного. К 16 января 2025 года индекс ставок по потребительским кредитам, который рассчитывает проект «Финуслуги» Московской биржи, достиг 32,03 процента.

В свою очередь, управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов рассказал, что на величину влияет сокращение частоты досрочных погашений кредитов, поскольку у заемщиков остается меньше свободных средств и увеличении процентных платежей и скачках инфляции.

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