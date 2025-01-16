Россияне стали оформлять меньше кредиток

НБКИ: В декабре 2024 года выдача новых кредитных карт в России упала на 16,7 %

В декабре 2024 года выдача новых кредитных карт в России упала. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

За месяц россияне оформили на 16,7 процента меньше кредиток — их число снизилось до 1,23 миллиона, минимального значения в 2024 году. Лимит по этим картам сократился до 121,1 миллиарда рублей (минус 18,5 процента).

По сравнению с началом года выдача карт упала на 39,7 процента, лимит по ним — на 30,3 процента, он снизился с 173,8 миллиарда рублей.

Активнее всего кредитные карты выдавали в Москве (89,6 тысячи штук), Московской области (66,8 тысячи), Краснодарском крае (53,7 тысячи), Санкт-Петербурге (48,6 тысячи) и Ростовской области (47,5 тысячи).

Сильнее всего сократилось число оформленных кредиток в Республике Крым (минус 24,6 процента), Ханты-Мансийском автономном округе (минус 23,7 процента), Красноярском (минус 22,1 процента) и Пермском (минус 20,1 процента) краях и в Кемеровской области (минус 19 процента).

По данным «Скоринг бюро», сумма просроченных платежей по кредитным картам приблизилась к рекордному показателю. В ноябре прошлого года «плохая» задолженность по кредиткам выросла на 2,3 процента к октябрю и составила 491 миллиард рублей. Количество кредитных карт с просрочкой более 90 дней достигло 7,65 миллиона штук против 7,5 миллиона месяцем ранее.