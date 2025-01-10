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07:54, 10 января 2025Экономика

Просрочка по кредитным картам в России составила почти 500 миллиардов рублей

Просрочка по кредитным картам в РФ приблизилась к полутриллиону рублей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России сумма просроченных платежей по кредитным картам приблизилась к полутриллиону рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Скоринг бюро».

В материале сказано, что в ноябре прошлого года «плохая» задолженность по кредиткам выросла на 2,3 процента к октябрю и составила 491 миллиард рублей. Это и стало максимальным значением за последние годы.

Количество кредитных карт с просрочкой более 90 дней достигло 7,65 млн штук против 7,5 млн месяцем ранее.

Ранее сообщалось, что в октябре размер просрочки по кредитам в России снизился на 14 процентов. О том, что граждане погасили часть долгов перед банками, рассказали эксперты. Так, за месяц уровень просрочки до 90 дней в общем объеме действующих кредитов сократился с 1,58 до 1,35 процента.

Министерство юстиции ранее предложило запретить кредиторам подключать судебных приставов к сбору долгов россиян в течение года после их появления.

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