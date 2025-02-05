В России высказались об усилении интенсивности контактов России и США

Сенатор Карасин призвал не делать фетиш из числа контактов ведомств РФ и США

Не стоит не делать фетиш из числа контактов ведомств России и США, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Такое мнение об усилении интенсивности контактов Москвы и Вашингтона он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Нам важны не столько консультации, контакты и так далее. Нам нужны реальные результаты, поэтому мы будем исходить не из количества контактов, а из подготовки контакта президентов, которые принесут весомый, понятный, реальный результат

Григорий Карасин российский сенатор

«То, что контакты ведутся по линии ведомств, это правильно, это обычная вещь на ранних уровнях. Не будем делать фетиш из количества контактов ведомств, а посвятим все подготовке главного контакта, который будет иметь результат», — сказал сенатор.

Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, контакты между Москвой и Вашингтоном усилились. «Здесь могу сказать только следующее — контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались. Однако каких-либо деталей я вам сказать не могу, нечего сказать», — сказал представитель российского президента.