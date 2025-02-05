В российском регионе осудят двоих приятелей за вымогательство и избиение мужчины

В Калуге осудят двоих приятелей за вымогательство и избиение мужчины

В Калуге осудят двоих мужчин за вымогательство и избиение. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

По данным ведомства, в сентябре 2024 года двое мужчин решили незаконно завладеть деньгами жителя Калуги 1988 года рождения. Они договорились, что один из них представится знакомым девушки, с которой потерпевший был также знаком. Приехав на работу к мужчине, один обвиняемый стал требовать от него закончить общение с общей знакомой, при этом несколько раз ударил по голове и телу. Второй в это время был рядом и оказывал психологическое давление.

В течение нескольких дней злоумышленники приезжали, избивали его и требовали 20 тысяч рублей. После этого они позвонили пострадавшему и продолжили вымогать деньги под угрозой расправы над ним и его родственниками. Опасаясь за жизнь близких и свою, он обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники ФСБ установили местоположение преступников. Задержание проходило при силовой поддержке Росгвардии. Злоумышленниками оказались два 30-летних иностранных гражданина, по ходатайству следователя они заключены под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что задержаны подозреваемые в похищении человека в Москве.