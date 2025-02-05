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11:43, 5 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе осудят мужчину за расправу над несовершеннолетней 15 лет назад

В Кузбассе осудят мужчину за расправу над несовершеннолетней 15 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Кемеровской области осудят мужчину за расправу над несовершеннолетней 15 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. По данным следствия, 26 марта 2009 года в селе Сосновка несовершеннолетняя на остановке вышла из автобуса и пошла в сторону деревни Каменушка, но домой так и не пришла. Мужчина находился в лесополосе рядом с дорогой, где совершил в отношении девушки действия сексуального характера, после чего лишил ее жизни. Он также оставил ее на месте случившегося и скрылся. В ходе поисковых мероприятий 28 марта 2009 года ее обнаружили на расстоянии 90 метров от дороги.

Сразу установить преступника не удалось, следствие продолжалось все эти годы. По делу были допрошены более 630 свидетелей, проведено свыше 400 различных экспертиз, в том числе молекулярно-генетических. Благодаря современным методам исследования и проверке ДНК, обнаруженного на потерпевшей, удалось установить совпадение генетического профиля предполагаемого преступника.

В результате совместной работы следователей и следователей-криминалистов 4 февраля личность подозреваемого была установлена, он доставлен в Кемерово и задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что российский налетчик предстанет перед судом за расправу над женщиной 22 года назад.

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