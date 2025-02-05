В российском регионе осудят начальника канализационных насосных станций за халатность

В ЛНР осудят начальника канализационных насосных станций за халатность

В Луганской народной республике (ЛНР) осудят начальника канализационных насосных станций за халатность. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

Ей предъявлено обвинение по статье 293 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») УК РФ.

По данным следствия, весной 2024 года 72-летняя женщина в Северодонецке упала в открытую шахту колодца и захлебнулась. Яма, в которую провалилась пострадавшая, была глубиной около трех метров и заполнена водой из-за засора. Женщина считалась пропавшей без вести почти два месяца.

Экспертиза показала, что у нее случилась асфиксия в результате попадания воды.

Ранее сообщалось, что пытавших россиянина кипятильником сотрудников СИЗО выпустили на свободу.