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10:18, 5 февраля 2025Мир

В США раскрыли подробности о плане Трампа по Газе

WSJ: Об идее Трампа взять под контроль Газу знало только его окружение
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Об идее президента США Дональда Трампа «взять под контроль» сектор Газа и заняться его восстановлением знало только его близкое окружение. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

«Идея о взятии Газы была сформулирована недавно, в последние дни президент обсуждал ее с помощниками и союзниками. Это предложение было известно узкому кругу лиц», — утверждается в публикации.

По данным WSJ, многие чиновники не знали об обсуждении идеи американского лидера в преддверии визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее Трамп по итогам переговоров с израильским премьером заявил, что США готовы взять сектор Газа под контроль, очистить его от неразорвавшихся боеприпасов, разровнять территорию и демонтировать разрушенные здания.

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