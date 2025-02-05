В США раскрыли подробности о плане Трампа по Газе

WSJ: Об идее Трампа взять под контроль Газу знало только его окружение

Об идее президента США Дональда Трампа «взять под контроль» сектор Газа и заняться его восстановлением знало только его близкое окружение. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

«Идея о взятии Газы была сформулирована недавно, в последние дни президент обсуждал ее с помощниками и союзниками. Это предложение было известно узкому кругу лиц», — утверждается в публикации.

По данным WSJ, многие чиновники не знали об обсуждении идеи американского лидера в преддверии визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее Трамп по итогам переговоров с израильским премьером заявил, что США готовы взять сектор Газа под контроль, очистить его от неразорвавшихся боеприпасов, разровнять территорию и демонтировать разрушенные здания.