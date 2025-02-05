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15:05, 5 февраля 2025Россия

ВСУ атаковали российский регион беспилотниками

Глава Белгородской области Гладков: ВСУ атаковали сразу два округа
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Сразу два округа Белгородской области были атакованы Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В Валуйском округе FPV-беспилотник врезался в легковой автомобиль, в результате взрыва транспортное средство получило повреждения.

Также был атакован Шебекинский округ. В селе Новая Таволжанка снаряд прилетел в частный дом, при этом была повреждена кровля и выбиты окна, также урон нанесен расположенной рядом хозяйственной постройке.

Пострадавших в обоих случаях нет, подчеркнул Гладков.

5 февраля ВСУ атаковали еще три населенных пункта Белгородской области. Целями ударов также были дома и транспорт местных жителей.

ЖЗЛ
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