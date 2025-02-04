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19:06, 4 февраля 2025Россия

Украинский беспилотник врезался в машину в российском регионе

Гладков: Беспилотники ВСУ атаковали села Березовка, Двулучное и Мокрая Орловка
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу три населенных пункта Белгородской области: села Березовка, Двулучное и Мокрая Орловка. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в Березовке Борисовского района беспилотник врезался в легковую машину, повредив остекление и кузов. А в Двулучном Валуйского округа взрыв летательного аппарата выбил окна в жилом доме и летней кухне. «Село Мокрая Орловка Грайворонского округа подверглось атаке FPV-дрона, в результате его детонации в социальном объекте выбиты окна и повреждена линия электропередачи — в селе частично отсутствует электроснабжение», — добавил Гладков.

Он подчеркнул, что информация о последствиях уточняется. Предварительно, мирные жители не пострадали.

Ранее стало известно, что Украина может готовить вторжение в Белгородскую область. Как выяснилось, ВСУ нарастили численность 58-й отдельной мотопехотной и 104-й отдельной автомобильной бригад, а также группировки войск вблизи российского региона.

ЖЗЛ
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