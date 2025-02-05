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10:19, 5 февраля 2025Экономика

Южная Корея нарастила импорт одного российского товара в 130 раз

Экспорт российского ячменя в Южную Корею вырос до 3,8 млн долларов в 2024 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Larry Downing / Reuters

По итогам 2024 года суммарные объемы поставок российского ячменя в Южную Корею достигли рекордных 3,8 миллиона долларов в денежном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы азиатской страны.

За отчетный период российские экспортеры отправили в Южную Корею 15,2 тысячи тонн ячменя. Доходы от продаж увеличились примерно в 130 раз. Так, в 2023 году экспорт ячменя из РФ в азиатскую страну оценивался примерно в 29 тысяч долларов за 92 тонны. Поставки в 2024-м оказались максимальными за все время ведения двусторонней торговой статистики.

Резкое наращивание поставок позволило России подняться с пятого на вторе место в списке крупнейших экспортеров этой продукции в Южную Корею. По этому показателю РФ уступила только Австралии (20,1 миллиона долларов). Тройку лидеров замкнули Соединенные Штаты с результатом в 3,6 миллиона.

В прошлом году Россия резко нарастила поставки еще одной продукции в Южную Корею. В январе-декабре экспорт обогащенного урана из РФ в азиатскую страну увеличился почти вдвое в сравнении с показателем за 2023-й и достиг отметки в 649,5 миллиона долларов в денежном выражении. В результате доля России в структуре корейского импорта выросла до максимальных в истории 48,5 процента.

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