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07:58, 3 февраля 2025Экономика

Южная Корея нарастила импорт одного российского товара

РИА Новости: Основным поставщиком обогащенного урана в Южную Корею осталась РФ
Кирилл Луцюк

Фото: Daniel Bernard / Unsplash

По итогам минувшего года Россия смогла сохранить за собой статус основного поставщика обогащенного урана в Южную Корею и даже нарастить импорт этого материала. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на статистическую службу Южной Кореи.

Оказалось, что доля РФ на этом корейском рынке увеличилась до максимальных в истории 48,5 процента. Поставки обогащенного урана выросли до 649,5 миллиона долларов, что в почти в два раза больше, чем год назад.

Аналогичные поставки из Канады оцениваются в 244,3 миллиона долларов (18,3 процента), а из Австралии в 177,3 миллиона (13,3 процента). Последняя смогла увеличить импорт обогащенного урана в Корею в 2,4 раза.

Ранее вопрос о поставках российского урана подняла посол Канады в Соединенных Штатах Кирстен Хиллман. Она удивилась, что США закрывают часть своих потребностей в этом металле за счет российского импорта. Дипломат усомнилась в том, что такая политика правильная, так как Канада готова продать Америке столько урана, сколько потребуется.

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