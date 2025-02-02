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21:48, 2 февраля 2025Экономика

Канада предложила полностью обеспечивать США ураном вместо России

Посол Хиллман: Канада может заменить Россию и полностью обеспечивать США ураном
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Кирстен Хиллман

Кирстен Хиллман. Фото: Blair Gable / Reuters

Посол Канады в Вашингтоне Кирстен Хиллман заявил, что страна могла бы полностью обеспечивать США ураном, заменив в том числе поставки из России. Об этом она сообщила в беседе телеканалу ABC News.

По ее словам, треть урана поставляется в Соединенные Штаты из Канады. «Часть его поступает из России. Зачем? Почему не получать весь уран из Канады?» — заявила она.

Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Соединенные Штаты столкнутся с «реальными последствиями» введения 25-процентных пошлин против Канады. Он предупредил, что пошлины ограничат доступ американской стороны к критически важным товарам для безопасности, в том числе урану и алюминию.

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