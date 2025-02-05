Задержание подозреваемых в похищении человека на западе Москвы попало на видео

В Подмосковье задержание подозреваемых в похищении человека попало на видео

В Подмосковье задержание подозреваемых в похищении человека на западе Москвы попало на видео. Соответствующие кадры «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе Росгвардии.

На кадрах видно, как силовики проводят задержания в хостеле, а затем заходят в квартиру, где кладут на пол двух мужчин и одевают на них наручники.

По данным ведомства, в одном из хостелов задержали двоих подозреваемых 1998 и 2001 года рождения в похищении человека. Пострадавшего обнаружили, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Инцидент произошел 4 февраля на улице Кастанаевской. В ходе конфликта один из участников выстрелил из травматического оружия в сторону знакомых ему мужчин. После этого одного из участников конфликта насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовное дело по статье 126 («Похищение человека») УК РФ.

Ранее сообщалось, что стала известна причина конфликта с похищением человека в Москве.