7 февраля в России отмечают День зимних видов спорта, а в мире — День рождения огнетушителя. В православном календаре на этот день выпадает празднование в честь иконы «Утоли моя печали». «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 7 февраля, кто родился в этот день и какие приметы с ним связаны.

Праздники в России

День зимних видов спорта

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Праздник учредили в 2015 году, дата приурочена к годовщине первого дня зимних Олимпийских игр в Сочи. Идею о создании праздника выдвинул экс-заместитель председателя правительства России Александр Жуков, который был президентом Олимпийского комитета. Он заявил, что сочинская Олимпиада стала важнейшим историческим событием для целой страны, поэтому ее память заслуживает того, чтобы быть отмеченной праздником.

День бизнес-образования

Инициатива установить праздник впервые прозвучала в 2017 году от Русской Школы Управления. Сейчас День бизнес-образования отмечают и региональные, и федеральные учебные центры, и даже местные органы управления.

Почему именно 7 февраля? — Дело в том, в январе компании активно закрывают финансовый год и подводят итоги работы за предыдущие месяцы, а также активно планируют будущие достижения. В феврале чаще всего утверждают планы на год и начинают новые проекты, а еще заключают новые контракты.

Праздники в мире

День рождения огнетушителя

Первое устройство для тушения пожаров запатентовал в 1863 году американский инженер Алан Крей. К этому событию и приурочен праздник, отмечать который принято проверкой противопожарного оборудования и заменой устройств с истекающим сроком годности.

Какие праздники еще отмечают в России и мире 7 февраля

День герба Республики Татарстан;

День розы в Индии;

День пасты альфредо в США;

День борьбы с ВИЧ и СПИД среди афроамериканцев в США;

День балета в США;

День независимости Гренады.

Церковный праздник

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру »

Празднования в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали»

Православные христиане вспоминают чудо, которое 7 февраля (по новому стилю) 1760 года сотворила икона Божией Матери «Утоли моя печали». По легенде далеко от Москвы жила женщина, все тело которой болело настолько сильно, что она не могла подняться с постели. Никакие снадобья не помогали ей побороть недуг, и она потеряла всякую надежду. Но однажды ей приснилась икона Божией Матери, от которой шел глас. Он призвал больную поехать в столицу, разыскать икону «Утоли моя печали», чтобы получить исцеление. Женщина послушалась, отправилась в Москву, нашла образ и помолилась возле него. И вдруг поняла, что стала полностью здоровой.

Какие еще церковные праздники отмечают 7 февраля

День памяти святителя Григория Богослова;

День памяти преподобного Анатолия Оптинского (Зерцалова);

День памяти священномученика Владимира (Богоявленского);

День святителя Моисея, архиепископа Новгородского;

Народные приметы 7 февраля

В народе 7 февраля — Григорьев день. На Руси верили, что в это время можно узнать погоду на несколько сезонов вперед.

Какой будет первая половина дня, такой и первая половина следующей зимы.

Если метет метель, а утро морозное, то стоит ждать ранней зимы с вьюгами и холодами.

А если весь день поют синицы, то весь февраль будут сильные морозы.

Кто родился 7 февраля

Анна Иоанновна (1693 — 1740 )

Русская императрица Анна Иоанновна родилась 7 февраля (по новому стилю) 1693 года. Она — дочь царя Ивана Алексеевича. Правление Анны Иоанновны отметилось появлением полиции в провинциях, расширением почтовых путей между городами, а также катастрофическим безденежьем. Однако годы императорства Анны Иоанновны принято связывать с ростом науки (прежде всего благодаря Михаилу Ломоносову) и улучшением армии и флота.

Голливудский актер Эштон Кутчер 7 февраля 2024 года празднует 46-летие. Интересно, что многие считали, будто на самом деле артист немного старше — по некоторым сведениям, он родился в 1974-м, а не в 1978 году. Но Кутчер и его родственники опровергли слухи.

Эштон Кутчер — исполнитель в основном юмористических и романтических ролей, но есть в его фильмографии и более серьезные работы. Например, он сыграл Стива Джобса в биографической ленте, а также стал звездой триллера «Эффект бабочки».

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Кто еще родился 7 февраля