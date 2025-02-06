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12:45, 6 февраля 2025Силовые структуры

Арестованный сооснователь «Смысловых галлюцинаций» рассказал о нападении на амбалов

Музыкант Бурдин рассказал, что был в аффекте и без очков во время нападения
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Сооснователь «Смысловых галлюцинаций» признал вину по делу о драке

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Сооснователь группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, заявил, что действовал в состоянии аффекта. Об этом он сообщил на заседании суда по рассмотрению ходатайства о продлении ему срока ареста, передает РИА Новости.

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга музыкант рассказал, что потерял очки, а без них он слепнет и впадает в состояние аффекта. «Слепой, хромой, а на меня два здоровых амбала. Я даже не понял, как это произошло», — сказал он, добавив, что не считает преступление умышленным. Также Бурдин отверг обвинение, что нанес потерпевшему несколько ударов.

Пострадавший был госпитализирован с резаным ранением, следует из материалов дела. Сам Бурдин говорил, что знаком с ним пару лет. Он признал вину и просил смягчить ему меру пресечения, но суд оставил его под стражей до 11 марта.

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