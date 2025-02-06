Арестованный сооснователь «Смысловых галлюцинаций» рассказал о нападении на амбалов

Музыкант Бурдин рассказал, что был в аффекте и без очков во время нападения

Сооснователь группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, заявил, что действовал в состоянии аффекта. Об этом он сообщил на заседании суда по рассмотрению ходатайства о продлении ему срока ареста, передает РИА Новости.

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга музыкант рассказал, что потерял очки, а без них он слепнет и впадает в состояние аффекта. «Слепой, хромой, а на меня два здоровых амбала. Я даже не понял, как это произошло», — сказал он, добавив, что не считает преступление умышленным. Также Бурдин отверг обвинение, что нанес потерпевшему несколько ударов.

Пострадавший был госпитализирован с резаным ранением, следует из материалов дела. Сам Бурдин говорил, что знаком с ним пару лет. Он признал вину и просил смягчить ему меру пресечения, но суд оставил его под стражей до 11 марта.