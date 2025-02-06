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11:35, 6 февраля 2025Силовые структуры

Сооснователя «Смысловых галлюцинаций» Бурдина оставили в СИЗО до весны

Суд продлил до 11 марта арест сооснователя «Смысловых галлюцинаций» Бурдина
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил срок ареста сооснователя уральской группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина до 11 марта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Свердловском областном суде.

Музыкант останется в СИЗО по ходатайству следователя о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей до 11 марта.

Бурдин обвиняется в преступлении по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»). Он содержится под стражей с ноября 2024 года.

Музыкант признал вину и выразил готовность извиниться перед потерпевшим из Челябинска, с которым он знаком пару лет, передает РИА Новости. Бурдин также просил о смягчении ему меры пресечения, указав, что известен и поэтому бежать ему некуда. Он также сообщил судье, что уже привлекался к уголовной ответственности в 2017 году по такому же обвинению.

До 1993 года музыкант состоял в группе «Смысловые галлюцинации», после стал заниматься сольной карьерой.

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