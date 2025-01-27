Суд отправил в СИЗО российского рокера Бурдина на две недели

В Екатеринбурге суд отправил Владимира Бурдина в СИЗО до 11 февраля

В Екатеринбурге суд отправил Бурдина в СИЗО до 11 февраля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Telegram-канале Ural Mash.

По данным канала, Владимир Бурдин, сооснователь уральской группы «Смысловые галлюцинации», попал в СИЗО за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с помощью оружия. Суд задержал его до 11 февраля.

До 1993 года он состоял в «Галлюцинациях», после этого стал заниматься сольной карьерой.

Ранее сообщалось, что лидера «Коррозии металла» отпустили в одном городе и задержали в другом.