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18:09, 27 января 2025Силовые структуры

Суд отправил в СИЗО российского рокера Бурдина на две недели

В Екатеринбурге суд отправил Владимира Бурдина в СИЗО до 11 февраля
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Екатеринбурге суд отправил Бурдина в СИЗО до 11 февраля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Telegram-канале Ural Mash.

По данным канала, Владимир Бурдин, сооснователь уральской группы «Смысловые галлюцинации», попал в СИЗО за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с помощью оружия. Суд задержал его до 11 февраля.

До 1993 года он состоял в «Галлюцинациях», после этого стал заниматься сольной карьерой.

Ранее сообщалось, что лидера «Коррозии металла» отпустили в одном городе и задержали в другом.

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