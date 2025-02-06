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22:28, 6 февраля 2025Мир

Глава МЭА рассказал о высокой цене Европы за отказ от российской энергии

Глава МЭА Бироль: Европа платит высокую цену за отказ от российской энергии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Европа платит высокую цену за отказ от российской энергии из-за того, что ранее чрезмерно зависела от нее, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Европа столкнулась с высокими затратами на энергию. «Мы испытали горькие последствия чрезмерной зависимости от одной страны-производителя энергии, которой была Россия», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Евросоюз, планируя полный отказ от российских энергоносителей, сам наносит себе экономический ущерб.

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