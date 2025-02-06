Израиль предупредили о необходимости войти в состав СПЧ ООН перед выходом из него

ООН: Израиль не может выйти из состава СПЧ ООН, поскольку не является его членом

Израиль не может выйти из состава Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), поскольку не является одним из 47 его членов. Об этом заявил официальный представитель органа ООН Паскаль Сим, сообщает ТАСС.

«Следует отметить, Израиль имеет статус наблюдателя в Совете ООН по правам человека, как и любое из 193 государств-членов ООН, которые не входят в число 47 членов Совета. Государство-наблюдатель в Совете не может выйти из состава органа, в котором оно не состоит», — сказал он.

По словам Сима, Тель-Авив регулярно взаимодействовал с СПЧ ООН и выступал на нескольких заседаниях органа. Он отметил, что Совет приветствует участие каждой страны в его работе вне зависимости от того, член это Совета или наблюдатель.

Ранее глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что страна покинет Совет ООН по правам человека. Министр подчеркнул, что приветствует решение президента США Дональда Трампа не участвовать в работе СПЧ ООН.