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09:08, 6 февраля 2025Мир

Меркель заявила о недопустимости победы России на Украине

Экс-канцлер ФРГ Меркель назвала недопустимой победу России на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Запад не должен допустить победы России в конфликте на Украине, однако решение действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца не поставлять дальнобойные ракеты Taurus Киеву правильно. Об этом заявила бывшая глава правительства Ангела Меркель, передает телеканал N-tv.

В частности, Меркель заявила, что страны Запада должны исходить из того, как надо сделать так, чтобы «Россия не победила в конфликте». При этом бывший канцлер подчеркнула, что страны НАТО должны так оказывать военную помощь Киеву, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации. По ее словам, хорошим примером был якобы экс-президент США Джо Байден, который одновременно выделил значительную поддержку Украине, однако отказывался предоставлять ряд вооружений.

В связи с этим, Меркель подчеркнула, что поддерживает позицию Шольца по отказу в поставках ракет Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ). «Я думаю, что на это определенно есть причины», — резюмировала бывшая глава немецкого правительства.

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