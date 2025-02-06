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23:04, 6 февраля 2025Бывший СССР

На Украине пожаловались на глушащих мобильную связь РЭБом военкомов

Нардеп Евтушок заявил, что в Ровенской области ТЦК глушат мобильную связь РЭБом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kaniuka Ruslan / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Сергей Евтушок пожаловался на то, что в Ровенской области Украины сотрудники ТЦК (аналог военкоматов) глушат мобильную связь при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Его слова приводит «Страна.ua».

«На Ровенщине до сих пор работают автомобили ТЦК, которые оборудованы РЭБами, глушащими мобильную связь», — заявил нардеп.

Евтушок добавил, что к нему обращался мужчина, которого доставили на прохождение военно-врачебной комиссии именно на такой машине.

Ранее украинцам начали приходить СМС с призывами поджигать ТЦК. По словам журналистов, таким образом авторы сообщений пытаются спровоцировать дестабилизацию на Украине и завербовать людей.

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