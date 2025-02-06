Наемника из Грузии заочно осудили на 14,5 года за боевые действия на стороне Украины

В ДНР суд заочно приговорил к 14,5 годам грузинского наемника ВСУ Изории

В Донецкой народной республике (ДНР) суд заочно приговорил к 14,5 годам лишения свободы наемника из Грузии Валико Изории за участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Гражданин Грузии признан виновным по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ и приговорен к 14,5 годам колонии строгого режима.

Суд установил, что в марте 2022 года 33-летний Изории приехал на Украину и вступил в «Грузинский национальный легион» (признан на территории России террористическим и запрещен). До приезда на Украину в 2022 году он прошел военную подготовку в Польше. Его обеспечили оружием, специальным снаряжением и боеприпасами. По октябрь 2024 года наемник участвовал в боевых действиях против силовиков ДНР, ЛНР и военнослужащих Вооруженных Сил России. За это Изория получил 2,4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что наемника из Литвы заочно осудили в России на 13,5 года колонии.