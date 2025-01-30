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17:13, 30 января 2025Силовые структуры

Наемника из Литвы заочно осудили в России на 13,5 года колонии

В Донецке суд заочно осудил на 13,5 года колонии наемника из Литвы Армайтиса
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно осудил 57-летнего гражданина Литвы Римаса Армайтиса за наемничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Мужчину признали виновным в преступлении по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ и приговорили к 13,5 года колонии строгого режима.

Установлено, что в марте 2022 года он вступил в Полк имени Кастуся Калиновского Интернационального легиона территориальной обороны Украины., где прошел военную подготовку. После этого Армайтис стал принимать участие в боевых действиях против Вооруженных сил России. За это он получил в общей сложности более 2,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что дело руководившего ударами по Курской области полковника Вооруженных сил Украины направили в суд.

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