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10:54, 6 февраля 2025Из жизни

Не подозревавшая о беременности до начала схваток женщина родила в туалете

В Великобритании не знавшая о беременности женщина неожиданно родила в туалете
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

Жительница Ливерпуля, Великобритания, сделала инъекцию противозачаточного средства и через полгода родила в туалете, не подозревая о беременности. Об этом она сама рассказала Jam Press.

По словам Лиэнн Хеншоу, все произошло в октябре 2024 года. Тогда она только вернулась из Африки, где провела отпуск с мужем Полом и тремя дочерями. Женщина легла спать и проснулась около четырех часов от, как ей тогда казалось, менструальных болей. Она пошла в туалет, все еще не подозревая, что происходит, как вдруг поняла, что у нее между ног торчит голова младенца. У 43-летней Хеншоу неожиданно начались схватки.

Женщина позвала своего мужа и, когда тот подошел к ней, уже родила мальчика. Пол рассказал, что их туалет выглядел как место убийства. Он вызвал скорую помощь, и врачи забрали Хеншоу с младенцем. Его назвали Оливером.

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Хеншоу объяснила, что не планировала иметь детей после рождения последней дочери. Она даже не думала, что беременна, поскольку регулярно делала противозачаточные инъекции. Во время беременности Оливером у Хеншоу даже не было выраженного живота. Весь срок она пила и курила, однако мальчик родился полностью здоровым.

Друзья и родственники помогли Хеншоу купить все необходимое для ребенка. Женщина призналась, что благодаря Оливеру вновь почувствовала себя живой.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина, не подозревавшая о своей беременности, приняла схватки за отравление испорченной курицей. Она родила дочь в палатке во время кемпинга с мужем и двумя детьми.

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