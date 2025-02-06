Появились подробности истории об обвиненной в клевете вдове бойца СВО из-за травли дочери

В Волгограде вдова бойца СВО выиграла суд о клевете после травли дочери в школе

В Волгограде вдова бойца специальной военной операции (СВО) на Украине выиграла суд о клевете после травли дочери в школе. Подробности этой истории публикуют «Новости Волгограда».

Ранее сообщалось, что дочь участника СВО начал травить в школе одноклассник, который в насмешливой форме отзывался о не вернувшемся с фронта отце девочки, заявив, что «так ему и надо».

Тогда вдова военнослужащего написала обращение на имя директора образовательного учреждения, в котором заявила о травле дочери «по политическим мотивам» и назвала такие методы «нацистскими». Вторая сторона конфликта, в свою очередь, подала иск в суд о клевете и попыталась взыскать с россиянки 100 тысяч рублей.

Как пишет издание, спустя несколько месяцев вдове бойца СВО удалось выиграть суд. «Следственный комитет не нашел состава преступления в моих действиях, [представитель школы] также проиграла и гражданское дело. Через три заседания она попросту забрала свой иск», — рассказала россиянка.

Женщина также подавала встречный иск — об отказе предоставить дочери льготную путевку в школьный лагерь. Суд признал решение образовательного учебного заведения незаконным. «Но школа отказалась добровольно исполнять решение, и мне пришлось обратиться в полицию и прокуратуру», — добавила она.

В итоге, с ее слов, девочке все равно пришлось сменить школу, так как страх «преследовал ребенка, а учителя и руководство гимназии не обеспечили ей защиты».

«Это не просто конфликт в школе. Это ситуация, когда семья героя СВО — его вдова и дочь — вынуждены доказывать, что они заслуживают уважения и защиты», — прокомментировала ситуацию мать одноклассника девочки.