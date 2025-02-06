Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:07, 6 февраля 2025Экономика

Россияне бросились скупать духи

«Честный знак»: продажи духов в России в 2024 году выросли на 35 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Shutterstock / Fotodom

В 2024 году россияне бросились скупать духи — в денежном выражении их продажи выросли на 35 процентов. Об этом со ссылкой на отчет Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор маркировки «Честный знак») сообщает газета «Ведомости».

Доля духов среди всех продаж парфюмерии в стране выросла до 15,6 процента (плюс 3,3 процентных пункта за год). Тенденцию объясняют ростом продаж в последнем квартале — они поднялись на 8,1 процентных пункта, до 21,7 процента в годовом выражении. Объемы реализации всей подобной продукции включая одеколоны, туалетную и парфюмерную воду увеличились на шесть процентов.

В то же время выросло и предложение на рынке: духов на полках магазинов стало в полтора раза больше (плюс 49 процентов). Поставки из-за рубежа упали на 37 процентов, до 6,5 миллиона флаконов, а объем российского производства удвоился и достиг 30,6 миллиона флаконов.

Средневзвешенные цены на духи в конце года упали на четверть (минус 26,7 процента) в годовом выражении и на 44 процента — в месячном. Аналитики ЦРПТ объясняют это с высокой конкуренцией на рынке и скидками в конце года.

По данным Финансового университета при правительстве РФ и компании «Инго Экосистемы», 41 процент женщин в России заявили о росте расходов на 10-20 процентов на косметику, а 17 процентов — на 30-40 процентов. Лишь каждый пятый респондент признался, что его траты на косметику остались прежними.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главу «Роскосмоса» Юрия Борисова освободили от должности. Кто занял его место?

      В России осудили троих украинских военных за теракты в Курской области

      Замглавы российской строительной компании похитила сотни миллионов рублей из бюджета

      В российском регионе начали розыск запустившего в колонию стрелу с наркотиками лучника

      В Молдавии решили не праздновать 80-летие победы в Великой Отечественной войне

      В России родственники участников СВО оказались вынуждены возить воду на ослах

      Москвичей предупредили о гололедице

      Захарова заявила о готовности Европы подобострастно прогнуться под Трампа

      На Украине поблагодарили Азербайджан за помощь

      Лучшая подруга Ирины Шейк в откровенных позах снялась в бюстгальтере и чулках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше