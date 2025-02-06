«Честный знак»: продажи духов в России в 2024 году выросли на 35 процентов

В 2024 году россияне бросились скупать духи — в денежном выражении их продажи выросли на 35 процентов. Об этом со ссылкой на отчет Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор маркировки «Честный знак») сообщает газета «Ведомости».

Доля духов среди всех продаж парфюмерии в стране выросла до 15,6 процента (плюс 3,3 процентных пункта за год). Тенденцию объясняют ростом продаж в последнем квартале — они поднялись на 8,1 процентных пункта, до 21,7 процента в годовом выражении. Объемы реализации всей подобной продукции включая одеколоны, туалетную и парфюмерную воду увеличились на шесть процентов.

В то же время выросло и предложение на рынке: духов на полках магазинов стало в полтора раза больше (плюс 49 процентов). Поставки из-за рубежа упали на 37 процентов, до 6,5 миллиона флаконов, а объем российского производства удвоился и достиг 30,6 миллиона флаконов.

Средневзвешенные цены на духи в конце года упали на четверть (минус 26,7 процента) в годовом выражении и на 44 процента — в месячном. Аналитики ЦРПТ объясняют это с высокой конкуренцией на рынке и скидками в конце года.

По данным Финансового университета при правительстве РФ и компании «Инго Экосистемы», 41 процент женщин в России заявили о росте расходов на 10-20 процентов на косметику, а 17 процентов — на 30-40 процентов. Лишь каждый пятый респондент признался, что его траты на косметику остались прежними.