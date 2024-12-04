Россиянки начали экономить на косметике из-за роста цен

«Российская газета»: рост цен на косметику заметили 65 процентов женщин

65 процентов женщин в России заметили, что за два года в стране заметно вырос средний чек при покупке уходовой и декоративной косметики. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование, проведенное Финансовым университетом при правительстве РФ и компанией «Инго Экосистемы».

41 процент опрошенных заявили о росте расходов на 10-20 процентов, а 17 процентов — на 30-40 процентов. Лишь каждый пятый респондент признался, что его траты на косметику остались прежними.

Повышение цен вынудило россиянок экономить на приобретении данных товаров. В 64 процентах случаев для этих целей используются дисконтные карты, распродажи и акции. В 61 проценте случаев — банковский кешбэк.

По итогам трех кварталов 2024 года в России зафиксировали резкий рост спроса на косметику и парфюмерию. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение оценивается в 44 процента. На российские марки пришлось почти 40 процентов продаж этого вида товаров.

Также есть данные, что косметика в России входит в тройку самых ненужных покупок. Ее покупают, но не используют 22 процента жителей.