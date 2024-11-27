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08:34, 27 ноября 2024Экономика

Россияне бросились скупать косметику

Ozon: за три квартала спрос на косметику в России вырос на 44 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Итоги трех кварталов 2024 года показали резкий рост спроса в России на косметику и парфюмерию. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на маркетплейс Ozon.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года спрос на косметику вырос на 44 процента в денежном выражении. При этом 38 продаж этой категории товаров пришлось на российские марки.

По данным другого маркетплейса, вырос спрос на мужские и женские наборы с пробниками, духи с феромонами и масляные духи. Кроме того, россияне особенно часто покупали маски и спреи для волос с кератином, патчи для глаз, масло монарды, гели для бровей и подводки для глаз, крем-воск для кожи.

Ранее сообщалось, что косметика в России вошла в тройку самых ненужных покупок. Оказалось, что ее приобретает, но не использует 22 процента жителей страны.

В свою очередь Национальный союз защиты прав потребителей выяснил, что 65 процентов продаваемой в РФ косметики содержат опасные вещества. А в 76 процентах продукции не указываются сведения о противопоказаниях.

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