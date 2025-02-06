Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:39, 6 февраля 2025Экономика

В Госдуме предложили давать бесплатное жилье одной категории россиян

Депутаты ЛДПР предложили давать бесплатное жилье вышедшим на пенсию полицейским
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Депутаты ЛДПР предложили давать бесплатное жилье сотрудникам МВД, которые вышли на пенсию. При этом данная категория россиян не должна ждать более трех лет своей квартиры, заявил председатель партии Леонид Слуцкий в разговоре с News.ru.

По словам главы ЛДПР, в данный момент более 87 тысяч человек стоят в очереди за положенной им льготой на приобретение жилплощади. «Мы предлагаем системное поэтапное решение этой проблемы. В первую очередь, дать жилье ветеранам, которые за многие годы заслужили право на собственные квадратные метры. В дальнейшем сотрудники ОВД при выходе на пенсию не должны дожидаться своей квартиры более трех лет», — убежден парламентарий. Слуцкий подчеркнул, что полицейские обеспечивают безопасность россиян и рискуют своими жизнями.

Депутаты предложили установить переходный период для обеспечения единовременной социальной выплатой на покупку жилья всех вышедших на пенсию полицейских, стоящих очереди на получение такой льготы до 2027 года, и гарантированно предоставлять сотрудникам МВД одну выплату не позднее трех лет после выхода на пенсию. Законопроект направили на отзыв в правительство.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев напомнил, что пенсионеры и дети-сироты могут рассчитывать на ремонт за счет государства либо соответствующую компенсацию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия в последний раз запустила в космос ракету «Союз-2.1в». Что об этом известно?

      В российском регионе обезвредили американскую ракету ATACMS

      В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для повышения рождаемости

      Глава МИД Германии обвинила Россию в диверсиях с монтажной пеной

      Замок Пугачевой в Грязи покрылся плесенью

      Ариана Гранде рассказала о борьбе с психическими расстройствами

      44-летняя Жизель Бюндхен родила третьего ребенка

      Женщина очнулась матерью после 14-минутной «смерти»

      ВСУ заминировали инфраструктуру фабрики под Красноармейском

      Раскрыта дата поступления в суд дела обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше