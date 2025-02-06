В Госдуме предложили давать бесплатное жилье одной категории россиян

Депутаты ЛДПР предложили давать бесплатное жилье сотрудникам МВД, которые вышли на пенсию. При этом данная категория россиян не должна ждать более трех лет своей квартиры, заявил председатель партии Леонид Слуцкий в разговоре с News.ru.
По словам главы ЛДПР, в данный момент более 87 тысяч человек стоят в очереди за положенной им льготой на приобретение жилплощади. «Мы предлагаем системное поэтапное решение этой проблемы. В первую очередь, дать жилье ветеранам, которые за многие годы заслужили право на собственные квадратные метры. В дальнейшем сотрудники ОВД при выходе на пенсию не должны дожидаться своей квартиры более трех лет», — убежден парламентарий. Слуцкий подчеркнул, что полицейские обеспечивают безопасность россиян и рискуют своими жизнями.
Депутаты предложили установить переходный период для обеспечения единовременной социальной выплатой на покупку жилья всех вышедших на пенсию полицейских, стоящих очереди на получение такой льготы до 2027 года, и гарантированно предоставлять сотрудникам МВД одну выплату не позднее трех лет после выхода на пенсию. Законопроект направили на отзыв в правительство.
Ранее строительный эксперт Федор Васильев напомнил, что пенсионеры и дети-сироты могут рассчитывать на ремонт за счет государства либо соответствующую компенсацию.