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07:11, 6 февраля 2025Силовые структуры

В Москве оштрафовали иностранца за распространение экстремистских книг

В Москве суд оштрафовал иностранца за распространение экстремистских книг
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Кузьминский суд Москвы оштрафовал иностранного гражданина Рузимухаммада Хасанжона Угли Касимова за распространение книг религиозного толка, признанных российским судом экстремистскими. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что наказание по упомянутой статье предусматривает штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.

Согласно материалам дела, Косимов 29 января этого года передавал на втором этаже хостела «Мосотель» передавал всем желающим книги религиозной направленности: «Иймон ва хузун», «Ёсин таборак ва кичик суралар», а также «Книгу единобожия». Все они признаны экстремистскими Артемовским городским судом.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 3,6 миллиона рублей. Причиной стал отказ удалить запрещенный контент.

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