В Сенате США заподозрили Трампа в содействии России

Американские сенаторы заподозрили в решении президента США Дональда Трампа заморозить помощь иностранным государствам по линии Агентства по международному развитию (USAID) содействие России в урегулировании украинского кризиса. Об этом пишет интернет-издание Semafor.
«У президента Трампа есть время пересмотреть этот шаг — если, конечно, его целью не является помощь России», — цитирует портал члена комитета Сената по международным отношениям Джина Шахина.
Сенатор подчеркнул, что прекращение помощи USAID Украине может дать России преимущество перед началом мирных переговоров.
Ранее Трамп обвинил USAID в растрате денег на поддержку и пиар его политических оппонентов через освещение их деятельности в медиа.