В Сенате США заподозрили Трампа в содействии России

Semafor: В Сенате США заподозрили Трампа в содействии РФ из-за решения по USAID

Американские сенаторы заподозрили в решении президента США Дональда Трампа заморозить помощь иностранным государствам по линии Агентства по международному развитию (USAID) содействие России в урегулировании украинского кризиса. Об этом пишет интернет-издание Semafor.

«У президента Трампа есть время пересмотреть этот шаг — если, конечно, его целью не является помощь России», — цитирует портал члена комитета Сената по международным отношениям Джина Шахина.

Сенатор подчеркнул, что прекращение помощи USAID Украине может дать России преимущество перед началом мирных переговоров.

Ранее Трамп обвинил USAID в растрате денег на поддержку и пиар его политических оппонентов через освещение их деятельности в медиа.