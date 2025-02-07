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12:58, 7 февраля 2025Россия

82-летнюю россиянку забрали с атрофией домой после 12 дней в пансионате

78.ru: Пожилую петербурженку забрали с атрофией домой после 12 дней в пансионате
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Родственники были вынуждены забрать домой пожилую жительницу Санкт-Петербурга после 12 дней, которые она провела в пансионате «Ваш оберег». У 82-летней россиянки близкие заметили атрофию конечностей и образование пролежней. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям издания, супруги решили отправить бабушку, которая осенью 2024 года перенесла инсульт, в специализированное учреждение за дополнительным уходом. Пенсионерку поместили в пансионат 23 января.

Через две недели ее по очереди навестили сын и невестка — и заподозрили что-то неладное. Невестка заметила, что свекровь заметно похудела и находилась в странной позе. «У бабушки из-за того, что снизилась двигательная активность, появились атрофические изменения. На мои вопросы мне ничего доходчиво не ответили, не объяснили», — поделилась родственница.

Никто из персонала, по словам петербурженки, с ними на контакт не шел. Недовольным уходом родственникам просто предложили забрать старушку.

Сейчас пенсионерку поместили в другой пансионат и навещают ежедневно. Семья написала заявления в прокуратуру и Роспотребнадзор, чтобы в предыдущем учреждении назначили проверку.

Ранее сообщалось, что в частном доме престарелых «Рубикон» в селе Калистратиха Алтайского края произошло массовое отравление. Тогда на недомогание пожаловались 24 человека.

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