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07:41, 29 ноября 2024Россия

Число отравившихся в частном доме престарелых россиян резко возросло

Минздрав: число отравившихся в частном доме престарелых на Алтае возросло до 24
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Число тех, кто отравился в частном доме престарелых «Рубикон» в селе Калистратиха Алтайского края, резко возросло. Об этом сообщили в Минздраве российского региона, передает ТАСС.

Из 24 пострадавших три человека не выжили, уточнили в министерстве. Там добавили, что у заболевших нашли острую кишечную инфекцию без клинических проявлений — их госпитализировали в Барнаул.

«В организации проведена обработка и дезинфекция помещений. За постояльцами продолжается наблюдение медицинским персоналом Калманской ЦРБ», — отчитались в Минздраве. В ведомстве уточнили, что трое пострадавших находятся в реанимации.

О смертельном отравлении постояльцев в социальном центре на Алтае стало известно вечером в четверг, 28 ноября. Предварительно, работники учреждения заметили, что один из постояльцев не дышит. Спустя некоторое время еще несколько клиентов частного центра пожаловались на плохое самочувствие. Их с признаками отравления отвезли в больницу. Директора социального центра уже задержали.

ЖЗЛ
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