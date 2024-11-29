Число отравившихся в частном доме престарелых россиян резко возросло

Минздрав: число отравившихся в частном доме престарелых на Алтае возросло до 24

Число тех, кто отравился в частном доме престарелых «Рубикон» в селе Калистратиха Алтайского края, резко возросло. Об этом сообщили в Минздраве российского региона, передает ТАСС.

Из 24 пострадавших три человека не выжили, уточнили в министерстве. Там добавили, что у заболевших нашли острую кишечную инфекцию без клинических проявлений — их госпитализировали в Барнаул.

«В организации проведена обработка и дезинфекция помещений. За постояльцами продолжается наблюдение медицинским персоналом Калманской ЦРБ», — отчитались в Минздраве. В ведомстве уточнили, что трое пострадавших находятся в реанимации.

О смертельном отравлении постояльцев в социальном центре на Алтае стало известно вечером в четверг, 28 ноября. Предварительно, работники учреждения заметили, что один из постояльцев не дышит. Спустя некоторое время еще несколько клиентов частного центра пожаловались на плохое самочувствие. Их с признаками отравления отвезли в больницу. Директора социального центра уже задержали.