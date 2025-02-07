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10:37, 7 февраля 2025Наука и техника

Astrolab запустит луноход FLIP на модуле Griffin

Компания Astrolab запустит луноход FLIP на посадочном модуле Griffin
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Astrolab

Компания Venturi Astrolab запустит свой ровер Flexible Logistics and Exploration (FLEX) Lunar Innovation Platform (FLIP) на лунном посадочном модуле Astrobotic Griffin. Об этом сообщает издание SpaceNews.

На поверхности естественного спутника Земли Griffin с FLIP должен оказаться к концу года. Посадка модуля ожидается в районе южного полюса Луны. О заключении соответствующего соглашения компания Astrobotic объявила 5 февраля, однако не раскрыла его деталей.

Издание подчеркивает, что FLIP отправится на Griffin к Лене вместо отмененного ровера Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER).

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500-килограммовый луноход FLIP способен переносить 30 килограммов грузов. Конструктивно FLIP является уменьшенным демонстратором FLEX. Оба ровера создаются калифорнийской компанией Venturi Astrolab.

В июле 2024 года издание сообщило, что НАСА оставило в силе контракт на запуск посадочного модуля Griffin на Луну.

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