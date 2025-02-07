ФСБ возбудила дело о госизмене против двух россиянок из Запорожской области

УФСБ: В Запорожской области 2 россиянки переводили деньги ВСУ, возбуждено дело

В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали двух россиянок за перевод денежных средств на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ведомства.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о госизмене. По данным спецслужб, жительницы Запорожской области через интернет-приложение украинского банка перечислили деньги на расчетные счета, оформленные на ВСУ и спецслужбу Украины.

Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

7 февраля сообщалось, что ФСБ задержала четырех женщин в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону. На территории Украины они прошли обучение по обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения.