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14:59, 7 февраля 2025Силовые структуры

Глава сотрудничавшей с Минобороны российской фирмы стал фигурантом дела о мошенничестве

Глава ООО «Диона» обвинен в хищениях на поставках стройматериалов для Минобороны
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Глава сотрудничавшей с Министерством обороны России фирмы ООО «Диона» Аслан Петросян стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и федерального проекта «Автомобильные дороги Минобороны России» Минобороны заключило многомиллионные контракты с организациями на поставку стройматериалов. ООО «Диона» выступило субподрядчиком.

По информации ведомства, при исполнении контрактов фигурант через подлог документов и поставку материалов ненадлежащего качества похитил бюджетные средства в особо крупном размере.

Военные следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Диона» по статье о мошенничестве в особо крупном размере при реализации национального и федерального проектов.

Ранее сообщалось, что по решению суда арестован начальник 5481-го военного представительства Минобороны России Сергей Болгарев. Он проходит обвиняемым по делу о получении взятки в особо крупном размере.

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