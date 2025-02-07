Главу дирекции парков и скверов российского города задержали за миллионный ущерб бюджету

В Махачкале правоохранители задержали главу дирекции парков и скверов за ущерб

В Дагестане правоохранители задержали главу дирекции парков и скверов Махачкалы за причинение ущерба бюджету в размере более 21,3 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Мужчина проходит подозреваемым по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По версии следствия, в период с 2022 по 2023 годы подозреваемый по заниженной арендной плате и без заключения договоров разрешил разместить в парках Махачкалы 29 палаток. Из-за этого бюджет не получил более 21,3 миллиона рублей.

Ранее в Дагестане задержали депутата из Дербента Ровшана Омарова, замуровавшего квартиру женщины.