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08:52, 7 февраля 2025Мир

Маск предрек США поражения в будущих войнах без реформирования армии

Маск заявил, что США проиграют в будущих войнах, если не реформируют армию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Imago-images / Globallookpress.com

Американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х предрек США поражения в будущих войнах без реформирования армии. По его словам, речь идет в первую очередь о программах вооружений.

«Если не будут внесены немедленные и радикальные изменения, то следующую войну Америка с треском проиграет», — заявил предприниматель.

Он пояснил, что нынешняя стратегия Соединенных Штатов заключается в том, чтобы создать небольшое количество оружия по высокой цене «для участия в войне, которая была вчера».

Ранее Илон Маск сообщил, что намерен «повысить эффективность» американских военных расходов в рамках нового департамента по повышению эффективности правительства США.

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