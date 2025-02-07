Над российским регионом за час сбили три украинских беспилотника

Минобороны: Силы ПВО сбили три дрона ВСУ над Белгородской области за час

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) за час над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Уточняется, что украинские дроны были сбиты в период с 20:30 до 21:30 по московскому времени. Подробности последствий не приводятся.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали сразу три населенных пункта Белгородской области. Как рассказал губернатор российского региона Вячеслав Гладков, в Березовке Борисовского района беспилотник врезался в легковую машину, повредив остекление и кузов. Кроме того, в Двулучном Валуйского округа взрыв летательного аппарата выбил окна в жилом доме и летней кухне, а в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа в результате детонации FPV-дрона в социальном объекте выбиты окна и повреждена линия электропередачи.