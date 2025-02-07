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22:38, 7 февраля 2025Россия

Над российским регионом за час сбили три украинских беспилотника

Минобороны: Силы ПВО сбили три дрона ВСУ над Белгородской области за час
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David W Cerny / Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) за час над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Уточняется, что украинские дроны были сбиты в период с 20:30 до 21:30 по московскому времени. Подробности последствий не приводятся.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали сразу три населенных пункта Белгородской области. Как рассказал губернатор российского региона Вячеслав Гладков, в Березовке Борисовского района беспилотник врезался в легковую машину, повредив остекление и кузов. Кроме того, в Двулучном Валуйского округа взрыв летательного аппарата выбил окна в жилом доме и летней кухне, а в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа в результате детонации FPV-дрона в социальном объекте выбиты окна и повреждена линия электропередачи.

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