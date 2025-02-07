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11:08, 7 февраля 2025Бывший СССР

Офицер ВСУ оценил роль беспилотников на передовой

WSJ: В ВСУ назвали невозможной замену людей беспилотниками на фронте
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Беспилотники не заменят людей на фронте. Невозможным такой исход назвал один из офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), воевавший в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в течение последних двух месяцев, передает The Wall Street Journal (WSJ).

«Беспилотники не могут заменить людей. Они могут сорвать атаку противника, но не остановить ее полностью», — сказал он. По словам военного, за эти два месяца его батальон отступил примерно на километр. При этом он подчеркнул, что без беспилотников ситуация на фронте для ВСУ была бы ужасной.

Журналисты WSJ также подчеркивают, что украинские войска активно используют дроны, чтобы компенсировать нехватку в пехоте на данном направлении. При этом отмечается, что российские военные все равно продолжают наступать в районе Красноармейска.

Ранее стало известно, что российские беспилотники усилили давление на ключевую трассу снабжения ВСУ в Красноармейске. Отмечается, что движение на дороге усложнено, а сама трасса является ключевой в цепочке снабжения города.

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