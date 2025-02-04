Беспилотники ВС России усилили давление на ключевую трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

ТАСС: БПЛА ВС России усилили давление на трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

Операторы БПЛА Вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль трассу снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название города — Покровск). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«Наши FPV-дроны взяли под плотный огневой контроль днепропетровскую трассу, по которой идет снабжение противника в Красноармейске», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что давление на дорогу автоматически было усилено, а движение на ней усложнено, а сама трасса является ключевой в цепочке снабжения города.

Ранее неназванный командир украинской армии, командующий взводом беспилотников в беседе с агентством Associated Press заявил, что логистика группировки ВСУ в Красноармейске затруднена, поскольку российские войска взяли под огневой контроль главные дороги к городу.