Беспилотники ВС России усилили давление на ключевую трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

Операторы БПЛА Вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль трассу снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название города — Покровск). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.
«Наши FPV-дроны взяли под плотный огневой контроль днепропетровскую трассу, по которой идет снабжение противника в Красноармейске», — сообщил собеседник агентства.
Отмечается, что давление на дорогу автоматически было усилено, а движение на ней усложнено, а сама трасса является ключевой в цепочке снабжения города.
Ранее неназванный командир украинской армии, командующий взводом беспилотников в беседе с агентством Associated Press заявил, что логистика группировки ВСУ в Красноармейске затруднена, поскольку российские войска взяли под огневой контроль главные дороги к городу.