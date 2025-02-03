В ВСУ признали контроль ВС России над главными дорогами в Красноармейск

Командир ВСУ в беседе с AP заявил о проблемах с логистикой в Красноармейске

Логистика группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск) затруднена, поскольку российские войска взяли под огневой контроль главные дороги к городу. На серьезные проблемы со снабжением в беседе с агентством Associated Press заявил неназванный командир украинской армии, командующий взводом беспилотников.

«Трасса Покровск — Днепр уже находится под контролем российских беспилотников. Сейчас пропускная способность дороги составляет всего 10 процентов от прежней», — заявил военный.

Он добавил, что аналогичная ситуация наблюдается и с трассой Димитров (украинское название — Мирноград) — Константиновка.

О занятии трассы Красноармейск — Днепр российскими войсками стало известно 14 января. Отмечалось, что это одна из двух трасс, ведущих из Красноармейска.