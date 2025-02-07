Россиян предупредили о смертельной опасности ОРВИ

Врач Мясников заявил, что одна из форм ОРВИ вызывает кровотечения и анемии

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» о смертельной опасности одной формы ОРВИ. Выпуск с предостережением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Доктор объяснил, что речь идет о респираторно-синцитиальном вирусе (РСВ). Он, по словам врача, поражает дыхательные пути, а также может вызывать кровотечения и анемии. Мясников добавил, что особенно РСВ опасен для детей до двух лет. «СМИ молчат, никто не знает об этом», — посетовал специалист.

Смертность среди взрослых, зараженных РСВ, составляет 10 процентов. «Из 100 больных, которые попали в больницу с респираторным вирусом синцитиальным (взрослых, не детей), 10 остаются в больнице. Их выносят через другие двери», — заявил Мясников.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин предупредил, что некоторые консервы могут вызывать рак. По словам специалиста, это происходит из-за черной плесени, развивающейся в банках с продуктами.