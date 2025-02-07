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04:00, 7 февраля 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о вызывающих рак консервах

Врач Агапкин заявил, что плесень из консервов может вызывать рак печени
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша заявили в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что консервы с плесенью могут вызвать рак. Выпуск, в котором специалисты предупредили об их опасности, доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин объяснил, что в консервах может развиваться черная плесень, продукты жизнедеятельности которой, накапливаясь в организме, вызывают гепатокарциному — один из видов рака печени. По словам врача, этот вывод сделали после того, как в одном из регионов обнаружили резкую вспышку этого онкологического заболевания из-за испорченного плесенью продукта.

Макиша предупредила, что в случае, если на консервированном продукте обнаружена плесень, будет недостаточно срезать пораженный бактериями кусок. Она уточнила, что непригодным для еды становится весь продукт, а не только часть, покрытая плесенью.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников напомнил россиянам, что консервированный горох может быть смертельно опасен, если будет заражен ботулотоксином. Он призвал греть продукт перед употреблением.

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