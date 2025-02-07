США предъявили ООН требование по американским грантам

США потребовали от ООН остановить работу над финансируемыми ими грантами

США потребовали от Всемирной продовольственной программы ООН остановить работу над финансируемыми ими грантами. О требовании Вашингтона к организации сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо.

Отмечается, что гранты Агентства США по международному развитию (USAID), находящиеся на разных стадиях реализации, оцениваются в десятки миллионов долларов и обеспечивают продовольственную помощь в таких странах, как Йемен и ДР Конго.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что USAID надо было переименовать в «агентство по смене режимов», что больше бы соответствовало его деятельности. По ее словам, выяснилось, что агентство использовало деньги не на проекты гуманитарной помощи, а на «сомнительные инициативы по дестабилизации геополитической обстановки в других странах».