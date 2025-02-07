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11:46, 7 февраля 2025Мир

США предъявили ООН требование по американским грантам

США потребовали от ООН остановить работу над финансируемыми ими грантами
Семен Александров (редактор)

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

США потребовали от Всемирной продовольственной программы ООН остановить работу над финансируемыми ими грантами. О требовании Вашингтона к организации сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо.

Отмечается, что гранты Агентства США по международному развитию (USAID), находящиеся на разных стадиях реализации, оцениваются в десятки миллионов долларов и обеспечивают продовольственную помощь в таких странах, как Йемен и ДР Конго.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что USAID надо было переименовать в «агентство по смене режимов», что больше бы соответствовало его деятельности. По ее словам, выяснилось, что агентство использовало деньги не на проекты гуманитарной помощи, а на «сомнительные инициативы по дестабилизации геополитической обстановки в других странах».

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