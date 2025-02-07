Трамп собрал всю свою команду в Овальном кабинете для решения конфликта на Украине

Келлог: Трамп собрал всю свою команду для обсуждения мер по конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп 6 февраля собрал в Овальном кабинете всю свою команду советников и министров для обсуждения мер по решению конфликта на Украине. Об этом рассказал спецпосланник США по Украине Кит Келлог в интервью New York Post.

«Для решения проблемы конфликта на Украине действительно задействованы все силы администрации, так что это подход всего правительства. Мы привлекли к этому «команду» по национальной безопасности — президента, вице-президента, советника по нацбезопасности, госсекретаря, министра финансов, Совет национальной безопасности, и все они работают сообща», — сказал он.

Келлог также рассказал, что Трамп готов ужесточить санкции против России для завершения конфликта на Украине. По его словам, введение санкций против России — «всего лишь три балла» по шкале от 1 до 10, где 10 — это самое болезненное экономическое давление.

